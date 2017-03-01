Омские перевозчики расхватали маршруты, оставшиеся без "Газелей"

Шесть компаний получили право возить омичей по одиннадцати маршрутам, с которых с завтрашнего дня уйдут все маломестные автобусы.

Сегодня, 1 марта, досрочно расторгнуты договора с 53 частными перевозчиками, которые так и не заменили маршрутные "Газели" на более вместительный транспорт. Новые предприниматели пришли на их место уже сегодня. Дептранспорта подвёл итоги торгов на заключение краткосрочных договоров (на 180 дней) по обслуживанию одиннадцати маршрутов, с которых ушло наибольшее количество автобусов.

С завтрашнего дня более просторные маршрутные такси будут работать на следующих маршрутах:

- №11 "Ул. 21-я Амурская Криогенная техника - микрорайон Загородный", 8 автобусов малого класса;

- 47 Н "Ул. Я. Гашека - микрорайон "Первокирпичный", 20 автобусов среднего класса;

- 56 "Онкодиспансер - ул. 3-я Железнодорожная", 12 автобусов малого класса;

- 97 "Микрорайон "Амурский-2" - МСЧ-9", 14 автобусов малого класса;

- 271 "Пос. Николаевка - Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак)", 12 автобусов малого класса;

- 329 "ДСК-2 СНТ "Пламя" - Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак), 11 автобусов малого класса;

- 349 "Ул. Гашека - Железнодорожная больница", 9 автобусов малого класса;

- 387 "Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак) - строительный рынок "Южный", 22 автобуса малого класса;

- 389 "Ул. Стрельникова - ДСК-2", 9 автобусов малого класса;

- 392 "ПО "Иртыш" - ул. 21-я Амурская", 11 автобусов малого класса;

- 419 "МСЧ-9 - Красноярский тракт", 15 автобусов малого класса.

Добавим, что после расторжения договоров с 31 маршрута ушли 384 маршрутных такси вместимостью до 15 человек.