Омский салон вернёт клиентке 300 тысяч рублей за потёртую шубу
Общество  •   7 марта 2017, 12:50, последнее обновление 7 марта 2017, 13:27  •  печать

Омский салон вернёт клиентке 300 тысяч рублей за потёртую шубу

Автор: Василий Епанчинцев

Жительница Красноярска через суд выбила с омского салона деньги за некачественную норковую шубу.

В апреле 2014 года красноярка купила в одном из омских салонов шубу, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда. С декабря 2014 года по февраль 2015 года в процессе носки в местах крючков-застежёк до основания вытерся мех. Женщина пыталась вернуть шубу в магазин, но получила отказ. В магазине заявили, что дефекты появились в процессе небрежной эксплуатации. Тогда клиентка обратилась в суд.

Судебная экспертиза показала, что пальто из меха норки не отвечало требованиям ГОСТ Р 52584-2006 "Одежда меховая. Общие технические условия" из-за наличия недостатков производственного характера: имелись нарушения целостности меховой ткани в местах потёртостей волоса, пропуски в швах, разрывы на шкурках. В октябре прошлого года Советский районный суд Красноярска постановил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с индивидуальной предпринимательницы - хозяйки омского салона - в пользу красноярки 135 тыс. руб. уплаченных за шубу, 35 тыс. руб. неустойки, 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 87,5 тыс. руб. штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, а также 17,7 тыс. руб. расходов на судебную экспертизу и 3 тыс. руб. оплаты вызова эксперта в суд. Истицу суд обязал возвратить товар продавцу.

В апелляционной жалобе красноярка сумела добиться увеличения выплат из-за возросшей стоимости изделия. В итоге Красноярский краевой суд постановил взыскать с индивидуальной предпринимательницы в пользу покупателя 65 тыс. руб. разницы в цене товара, 100 тыс. руб. неустойки и 152,5 тыс. руб. соответственно увеличившегося штрафа (50 % от присуждённой суммы). В остальной части судебное решение было оставлено без изменения, оно вступило в законную силу в феврале 2017 года.

Теги  •  #Красноярск #норковая шуба

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