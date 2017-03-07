Омские прокуроры обнаружили 3,4 тысячи нарушений закона о контрактной системе
Общество  •   7 марта 2017, 10:53, последнее обновление 7 марта 2017, 11:01  •  печать

Омские прокуроры обнаружили 3,4 тысячи нарушений закона о контрактной системе

Автор: Антон Маликов

Количество нарушений закона о контрактной системе за второе полугодие 2016 года увеличилось в более чем в три раза.

Омские чиновники в 2016 году допустили более 3,4 тыс. нарушений при заключении государственных и муниципальных контрактов. Об этом сегодня, 7 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. С июня количество нарушений закона о контрактной системе увеличилось более чем в три раза.

- Как показали проверки, заказчики допускают факты необоснованного заключения дополнительных соглашений об изменении сроков исполнения контрактов, порядка оплаты, - рассказали в омской прокуратуре. - Выявлены случаи ограничения возможного круга участников электронных аукционов путём указания конкретных технических характеристик подлежащих поставке товаров, объединения в один лот функционально не связанных работ и услуг, утверждения документации, несоответствующей закону.

Не соблюдали законодательство о контрактной системе в омском УМВД, управлении министерства юстиции РФ, Росприроднадзоре, областных министерствах образования, здравоохранения и сельского хозяйства, а также в избирательной комиссии региона.

Так, в Омске к административной ответственности в виде штрафа был привлечён главный врач больницы. Надзорные органы установили, что он превысил предельно допустимый объём закупок у единственного поставщика. В Омске и Калачинском районе чиновники, формируя лоты, ограничили возможный круг участников аукциона, установив в документах конкретные технические характеристики товаров.

Прокуратура внесла руководителям властных органов представления, требуя наказать ответственных за нарушения чиновников. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования более 750 должностных лиц были привлечены к ответственности, 83 из них - к административной. Кроме того, по одному из фактов было возбуждено уголовное дело.

Теги  •  #госзакупки #многочисленные нарушения #прокуратура #уголовное дело

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