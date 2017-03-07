Омичи напишут контрольную по математике

11 марта в Омске состоится всероссийская контрольная по математике "Что и требовалось доказать". Написать её можно будет не только онлайн, но и в аудитории ОмГПУ, который стал партнёром проекта.

Контрольная состоит из десяти заданий, для решения которых достаточно знаний школьной программы, поэтому принять в ней участие могут все желающие. Организаторы отмечают, тем, кто хочет решать задачи в вузе, стоит зарегистрироваться на сайте проекта.

Всегда хочется быть в курсе событий федерального уровня и принимать участие в акции, чтобы оценить свои способности и узнать своё место в общем рейтинге. Всероссийская контрольная по математике "Что и требовалось доказать" даёт возможность любителям математики, молодым и умудрённым опытом, состязаться в общедоступном мероприятии, - рассказал заведующий кафедрой математики и методики обучения математике факультета математики, информатики, физики и технологии ОмГПУ Виктор Далингер.

Задачи на сайте будут доступны в течение суток начиная с 15:00. Начать решать их можно в любое время, но на выполнения заданий даётся один час. В вузе к мероприятию также присоединятся в 15:00.

Отметим, "Яндекс" организовывает "Что и требовалось доказать" в третий раз. В прошлом году в контрольной поучаствовали 24,4 тысячи человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран.