Михаил Казиник 1200х90
В омских школах могут появиться уроки экологии
Общество  •  13 февраля 2017, 10:50, последнее обновление 13 февраля 2017, 10:50  •  печать

В омских школах могут появиться уроки экологии

Автор: Варвара Козловская

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил о необходимости возвращения уроков природоведения в школах в число обязательных предметов, а также о введении нового предмета - экологии.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской во время рабочей поездки в Мурманск сообщил, что недавно ведомство обратилось в Министерство образования с предложением вернуть в число обязательных предметов в школе уроки природоведения.

"Это будет школьникам интересно. И будет для них необходимо, чтобы разбираться в природе края, в котором они живут", - передает слова Донского ТАСС.

Кроме того, в школах могут появиться и уроки экологии. "Улучшить ситуацию нельзя без начального и непрерывного образования - от младших классов до взрослых граждан. Экологическая составляющая должна быть интегрирована в государственные образовательные стандарты", - отметил глава Минприроды.

r Теги  •  #Минприроды #омские школы #Сергей Донской #экология

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Антон Никольский  •  13 февраля 2017, 12:33

Начинание-то благое, но вполне бережное отношение к окружающей среде можно и на уроках биологии прививать. Времени у детей-то не так много.

Ответить
Последние новости
Владимир Компанейщиков отказался стать мэром Омска  •  сегодня, 17:28
Михаил Казиник даст в Омске единственный в Сибири лекцию-концерт  •  сегодня, 17:25
В правительстве Омской области не торопятся с назначением выборщиков  •  сегодня, 17:20
Правительство Омской области выступило против "Синего кита"  •  сегодня, 17:10
В Омске мужчина ограбил квартиру, а затем попал в больницу с ранами от ножа  •  сегодня, 15:55  •   1
Омский застройщик Юрий Заборовский может сесть на скамью подсудимых в марте  •  сегодня, 15:37
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон