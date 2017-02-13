В омских школах могут появиться уроки экологии

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской во время рабочей поездки в Мурманск сообщил, что недавно ведомство обратилось в Министерство образования с предложением вернуть в число обязательных предметов в школе уроки природоведения.
"Это будет школьникам интересно. И будет для них необходимо, чтобы разбираться в природе края, в котором они живут", - передает слова Донского ТАСС.
Кроме того, в школах могут появиться и уроки экологии. "Улучшить ситуацию нельзя без начального и непрерывного образования - от младших классов до взрослых граждан. Экологическая составляющая должна быть интегрирована в государственные образовательные стандарты", - отметил глава Минприроды.
Начинание-то благое, но вполне бережное отношение к окружающей среде можно и на уроках биологии прививать. Времени у детей-то не так много.