В омских школах могут появиться уроки экологии

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил о необходимости возвращения уроков природоведения в школах в число обязательных предметов, а также о введении нового предмета - экологии.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской во время рабочей поездки в Мурманск сообщил, что недавно ведомство обратилось в Министерство образования с предложением вернуть в число обязательных предметов в школе уроки природоведения.

"Это будет школьникам интересно. И будет для них необходимо, чтобы разбираться в природе края, в котором они живут", - передает слова Донского ТАСС.

Кроме того, в школах могут появиться и уроки экологии. "Улучшить ситуацию нельзя без начального и непрерывного образования - от младших классов до взрослых граждан. Экологическая составляющая должна быть интегрирована в государственные образовательные стандарты", - отметил глава Минприроды.