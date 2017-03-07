Вдоль крупных магистралей Омска посадят шаровидные ивы
Общество  •   6 марта 2017, 17:15, последнее обновление 6 марта 2017, 17:51  •  печать

Вдоль крупных магистралей Омска посадят шаровидные ивы

Автор: Екатерина Криль

Городская администрация наметила крупные планы по озеленению округов Омска. Правда, пока средств на их реализацию недостаточно.

На сегодняшней пресс-конференции главный агроном Омска Галина Цыганова рассказала о том, что мэрия намерена уделить внимание озеленению магистралей. 

Нами завершены эскизные проекты по озеленению придорожных объектов. Когда мы увидели, как проводится асфальтирование (крупный ремонт дорог в 2016 году - прим. ред.), мы поняли, что зелень вдоль дорог находится в угасающем состоянии, - прокомментировала Галина Цыганова. 

Проектами предполагается снос аварийных деревьев вдоль дорог по улицам Красных Зорь, Лермонтова, Декабристов, Богдана Хмельницкого, Менделеева, Мельничная, Транссибирская, Куйбышева, а также на второй очереди улицы Ленина. Как сообщила Галина Цыганова, на улице Менделеева появятся около ста шаровидных ив. Также продолжится высадка деревьев и цветов на развязке Ленинградского моста. 

Когда эти планы будут реализованы, агроном не уточнила: всё упирается в финансирование. К слову, в этом году на озеленение будет выделено 10 млн рублей, и это меньше, чем в прошлом году. В целом в текущем году с учётом муниципального задания и компенсационного озеленения будут высажены 5 тысяч деревьев, 10 тысяч кустарников и более 2 млн цветов.

Теги  •  #Галина Цыганова #озеленение #шаровидные ивы

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