Омичи выйдут на субботник в день рождения Ленина
Общество  •   6 марта 2017, 14:45, последнее обновление 6 марта 2017, 14:46  •  печать

Омичи выйдут на субботник в день рождения Ленина

Автор: Василий Епанчинцев

Весенний субботник пройдёт в городе 22 апреля.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский назначил проведение весеннего субботника на 22 апреля, сообщает пресс-служба администрации города. Подготовка к генеральной уборке города уже началась.

Сейчас идёт активное выполнение противопаводковых мероприятий, - рассказал первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. - Усилия дорожных служб сконцентрированы на уборке и вывозе снега, подготовке ливневой канализации. Кроме того, бюджетное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" каждый день осуществляет работы по уборке и вывозу мусора с территории Омска.

С 1 января по 6 марта 2017 года вывезено более 27 тысяч кубометров твёрдых бытовых отходов, в том числе с несанкционированных свалок - более 11 тысяч кубических метров мусора. Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории города пройдёт в период с 17 апреля по 14 мая. Он включает в себя очистку дорог, тротуаров, кюветов, газонов, дворовых, бесхозяйных территорий и мест общего пользования от мусора; наведение порядка в парках и скверах; очистку прибордюрной части дорог; ремонт и покраску ограждений, заборов, остановочных павильонов, малых архитектурных форм; побелку бордюров; грейдирование грунтовых дорог в секторе индивидуальной жилой застройки и многое другое.

В микрорайонах Омска пройдут субботники, организованные КТОСами. Управляющие компании очистят придомовые территории от скопившегося за зиму мусора, восстановят и покрасят малые архитектурные формы, спортивные площадки во дворах домов, проведут ремонт и побелку контейнерных площадок для сбора бытового мусора.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #субботник

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