Парк 300-летия Омска превратится в "лес для занятий спортом"

В этом году руководство парка намерено продолжить благоустройство территории, провести большую уборку и обустроить зоны для отдыха и спортивных занятий.

Проект обустройства парка 300-летия Омска представили на сегодняшнем заседании общественного совета по развитию парка.

Левобережный парк позиционируют как всесезонную территорию для активного отдыха и занятий спортом. На средства инвесторов удалось обустроить футбольное поле, площадку для стритбола и волейбола, детскую площадку, уличные тренажёры, дорожки для бега и скандинавской ходьбы, лыжню. Однако большая часть парка представляет собой городской лес.

В текущем году планируется установить ограждение парка, расширить тропиночную сеть для прогулок, обустроить парковочные места со стороны бульвара Архитекторов и улицы Комарова, смонтировать систему полива зелёных насаждений. В парке также появятся туалеты, раздевалочные павильоны и пункты питания. Отдельно в плане указана санитарная очистка местного озера.

Развитие парка тормозит безденежье: в бюджете на 2017 год не заложено ни рубля на эту зелёную зону. Поэтому парк планирует зарабатывать самостоятельно. Это уже происходит сейчас: прокат лыж и занятия на спортплощадках для взрослых платные. Руководство парка планирует обустроить зоны отдыха и барбекю, но обещает, что кафе с алкоголем и табаком здесь не появятся.

Скромные заработки не позволят провести водопровод и электричество на всей территории парка, на отсутствие которых жалуются местные жители.

Для нас это больная тема. Мы хотим освещение в перспективе, но средства не заложены. "Омскэлектро" разработало проект, стоимость первой линии от Ватутина - 2,5 млн рублей, - пояснил директор бюджетного учреждения "Спортивный город" Денис Эммерт.

Проект благоустройства парка 300-летия Омска будет дорабатываться. Окончательный документ представят после внесения изменений в Генеральный план Омска. В целом, в парке не запланировано капитальное строительство или открытие аттракционов. "Этот парк называют лесом. Лесом эта территория и останется. Но в этом лесу можно будет заниматься спортом", - резюмировал директор департамента по делам молодёжи, физкультуры и спорта Михаил Расин.

Официальное открытие парка 300-летия Омска состоялось в июле 2016 года. Заложен парк был ещё в 2001 году.