В честь 8 Марта в Омске появится "Праздничный патруль" от "Радио Сибирь"

8 марта при поддержке компании "РОССЮВЕЛИРТОРГ" "Радио Сибирь" проведёт по-настоящему весеннюю акцию. Как подтверждают многие исследования, каждым третьим владельцем автомобиля в России является женщина, и представительницы прекрасной половины человечества садятся за руль всё чаще.

Именно поэтому в самый главный женский день - 8 Марта - омских автолюбительниц будут одаривать цветами. В самый разгар этого весеннего праздника мобильные корреспонденты "Радио Сибирь" - мужчины - с 12:00 до 14:00 будут патрулировать две популярные парковки Омска - у "Триумфа" и "Ленты" по улице Лукашевича. Именно в эти места "Праздничный Патруль" выйдет на службу с 1500 яркими тюльпанами - символами весны. Каждой подъезжающей на парковку автоледи в этот день будут гарантированы цветы и счастливая улыбка на лице.

Добавим, что проведение акции будет освещаться в прямых включениях в эфире "Радио Сибирь".

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