Омичи собрали подарки для пациентов детского онкоцентра

Накануне, 5 марта, омичи поздравили маленьких пациенток онкоцентра и их мам. Предварительно волонтёры узнали, какие именно подарки хотят получить девочки, а неравнодушные горожане помогли исполнить эти желания - передавали деньги или привозили игрушки, книги, вещи. Меценатами также выступили омские предприниматели.

Мы очень благодарны всем, кто откликнулся. Праздник удалось организовать благодаря рядовым жителям города. Знакомые и незнакомые люди присылали нам деньги, сами покупали подарки, причём не только омичи, но и жители Красноярска, Новосибирска, - говорит одна из организаторов мероприятия Елена Брейтенбихер.

Принять участие в следующих акциях для пациентов онкоцентра, можно присоединившись к группе волонтёров.