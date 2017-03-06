Омичи собрали подарки для пациентов детского онкоцентра
Общество  •   6 марта 2017, 13:19  •  печать

Омичи собрали подарки для пациентов детского онкоцентра

Автор: Валерия Шимановская

В детском отделении омского онкоцентра прошёл праздник, приуроченный к Международному женскому дню.

Накануне, 5 марта, омичи поздравили маленьких пациенток онкоцентра и их мам. Предварительно волонтёры узнали, какие именно подарки хотят получить девочки, а неравнодушные горожане помогли исполнить эти желания - передавали деньги или привозили игрушки, книги, вещи. Меценатами также выступили омские предприниматели.

Мы очень благодарны всем, кто откликнулся. Праздник удалось организовать благодаря рядовым жителям города. Знакомые и незнакомые люди присылали нам деньги, сами покупали подарки, причём не только омичи, но и жители Красноярска, Новосибирска, - говорит одна из организаторов мероприятия Елена Брейтенбихер.

  

Принять участие в следующих акциях для пациентов онкоцентра, можно присоединившись к группе волонтёров.

Теги  •  #благотворительность #Онкоцентр

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Комментарии

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Наталья Александровна  •  6 марта 2017, 14:36

Такая радость однозначно поможет их выздоровлению. Дай всевышний им сил.

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Евгения Шелохова  •  6 марта 2017, 13:12

Такое счастье для больного раком ребенка праздник и подарки, сколько радости у них в глазах.

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