В честь 8 марта омские автоинспекторы подарят цветы женщинам-водителям

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 7 марта госавтоинспекторы и сотрудники омской радиостанции проведут акцию "Праздник в дорогу", посвящённую Международному женскому дню. В этот день омички, находящиеся за рулём, получат поздравления, цветы и тематические подарки от полицейских.

Акция пройдёт с 11:00 до 13:00 рядом с остановкой "ДК имени Малунцева" и с 15:00 до 17:00 вблизи остановки "Библиотека имени Пушкина". По условиям мероприятия женщинам нужно будет приехать по адресам в указанное время, найти сотрудников ГИБДД и показать им водительское удостоверение. После чего омички сделают селфи с организаторами, ответят на вопрос о Правилах дорожного движения и получат призы.