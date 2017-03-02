В честь 8 марта омские автоинспекторы подарят цветы женщинам-водителям
Общество  •   2 марта 2017, 17:01, последнее обновление 2 марта 2017, 17:01  •  печать

В честь 8 марта омские автоинспекторы подарят цветы женщинам-водителям

Автор: Вероника Жукова

В Омске женщины за рулём получат призы за селфи и знание ПДД.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 7 марта госавтоинспекторы и сотрудники омской радиостанции проведут акцию "Праздник в дорогу", посвящённую Международному женскому дню. В этот день омички, находящиеся за рулём, получат поздравления, цветы и тематические подарки от полицейских.

Акция пройдёт с 11:00 до 13:00 рядом с остановкой "ДК имени Малунцева" и с 15:00 до 17:00 вблизи остановки "Библиотека имени Пушкина". По условиям мероприятия женщинам нужно будет приехать по адресам в указанное время, найти сотрудников ГИБДД и показать им водительское удостоверение. После чего омички сделают селфи с организаторами, ответят на вопрос о Правилах дорожного движения и получат призы.

Теги  •  #8 марта #ГИБДД #Международный женский день #призы

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Комментарии

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Юля Пучкова  •  2 марта 2017, 17:03

Интересная акция, уверена, что все женщины автолюбительницы, которые на нее попадут, будут приятно удивлены.

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