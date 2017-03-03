МЧС готово эвакуировать в паводок 95 тысяч омичей

К началу весеннего половодья ведомство готовит 441 пункт временного размещения людей, которые в случае опасности покинут свои дома.

По прогнозам специалистов, в зону возможного подтопления попадают 96 населённых пунктов Омской области. Высокая вода угрожает Большеуковскому, Знаменскому, Колосовскому, Седельниковскому, Тарскому, Тевризскому, Усть-Ишимскому и Черлакскому районам. В Омске подтопление ожидается в районе Омского аэропорта, озера Моховое в Советском округе, Окружной дороги, Красноярского тракта и в посёлке Немецком в Кировском округе.

Для эвакуации жителей из зоны чрезвычайной ситуации региональное МЧС подготовило на территории Омской области 441 пункт временного размещения, в том числе 41 на территории Омска. Как уточнили в ведомстве, пункты рассчитаны на пребывание 94 879 человек. Для людей организуют питание, охрану общественного порядка, вывоз мусора.

От прошлогоднего паводка в регионе пострадали 96 населённых пунктов в 20 районах. Грядущее половодье может оказаться более разрушительным, так как за зиму накопилось в 2-2,5 раза больше снега.