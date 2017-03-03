Приставы арестовали особняк омича из-за долга по кредиту
Общество  •   3 марта 2017, 15:10, последнее обновление 3 марта 2017, 16:29  •  печать

Приставы арестовали особняк омича из-за долга по кредиту

Автор: Вероника Жукова

Омич задолжал Сбербанку более 6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области, 35-летний омич под залог недвижимости, находящейся в Саргатке, оформил кредит в 2014 году на сумму 6 млн 903 тыс. рублей в ПАО "Сбербанк России". Однако выплаты он почти не производил и не предпринял никаких попыток, чтобы как-то урегулировать этот вопрос.

Тогда представитель банка обратился в суд с иском о взыскании залогового имущества. В конце декабря 2016 года исполнительный документ был направлен в Саргатский районный отдел судебных приставов.

Судебные приставы столкнулись с тем, что должник никак не хотел выходить на связь и решать проблему мирным путём. Поскольку после вынесения постановления о взыскании залога оплаты не последовало, судебные приставы арестовали имущество мужчины: особняк площадью 700 кв. м. В настоящий момент оформлены все документы для передачи здания на публичные торги.

Теги  •  #долг #должник #Сбербанк #УФССП

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Комментарии

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Анна Мишина  •  3 марта 2017, 16:02

Правильно сделали. А то некоторые берут кредиты, которые не собираются возвращать.

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Татьяна Краморова  •  3 марта 2017, 16:07

Какой поучительный комментарий.

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