Приставы арестовали особняк омича из-за долга по кредиту

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области, 35-летний омич под залог недвижимости, находящейся в Саргатке, оформил кредит в 2014 году на сумму 6 млн 903 тыс. рублей в ПАО "Сбербанк России". Однако выплаты он почти не производил и не предпринял никаких попыток, чтобы как-то урегулировать этот вопрос.

Тогда представитель банка обратился в суд с иском о взыскании залогового имущества. В конце декабря 2016 года исполнительный документ был направлен в Саргатский районный отдел судебных приставов.

Судебные приставы столкнулись с тем, что должник никак не хотел выходить на связь и решать проблему мирным путём. Поскольку после вынесения постановления о взыскании залога оплаты не последовало, судебные приставы арестовали имущество мужчины: особняк площадью 700 кв. м. В настоящий момент оформлены все документы для передачи здания на публичные торги.