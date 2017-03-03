Омский депутат-должник Антон Дубель решил стать банкротом

Депутат Омского городского совета подал заявление на самобанкротство. За ним числится долг по кредиту на сумму более 700 тыс. руб.

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление о банкротстве депутата Горсовета, являющегося членом фракции "Справедливая Россия" Антона Дубеля. Процедуру народный избранник инициировал сам.

Самобанкротство, вероятно, вызвано имеющейся задолженностью по кредитам. Судя по банку данных исполнительных производств, его долг превышает 700 тыс. руб. Антону Дубелю также запрещено выезжать за пределы России. Получить комментарий от депутата пока не удалось, не отвечает телефон и его помощника.

Напомним, из-за скандала с долгами руководитель фракции "справороссов" Елена Свешникова лишилась своего поста. Устроив голодовку, она хотела, чтобы с неё списали долги по пяти исполнительным производствам.