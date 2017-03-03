В Омске ожидаются снег и слабая плюсовая температура
Общество  •   3 марта 2017, 14:13, последнее обновление 3 марта 2017, 14:13  •  печать

В Омске ожидаются снег и слабая плюсовая температура

Автор: Екатерина Криль

Вся следующая неделя в регионе будет пасмурной.

В эти выходные дневная температура перевалит через ноль и поднимется до +4 градусов, ночью ожидается -7...-12°C, при прояснении до -17 градусов. Местами выпадет снег и мокрый снег, будут наблюдаться слабые гололёдно-изморозевые явления.

На следующей неделе местами по области пройдут осадки преимущественно в виде снега, суточный ход температуры воздуха увеличится - ночью умеренно морозно, днём повышение температуры воздуха до -4…+1°. На дорогах гололедица, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Синоптики добавляют, что март в Сибири - зимний месяц, поэтому может наблюдаться и очень низкая температура воздуха, вплоть до -25 градусов.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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