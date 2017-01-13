Самый жаркий город Земли. Как природа удивляла омичей

Служба погоды России начала работу 13 января 1872 года. В этот день в Главной Геофизической Обсерватории Санкт-Петербурга начался выпуск "Ежедневного метеорологического бюллетеня". Первый из них вышел с полученными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций слежения. Сейчас российский Гидрометцентр располагает данными из 187 стран, объединённых Всемирной службы погоды.

К круглой дате редакция "Омск Здесь" собрала самые интересные погодные рекорды и удивительные факты о климате Омской области.

24 августа 2014 года самая сильная жара на планете стояла в нашем городе. Столбик термометра показал +35 градусов Цельсия, и такого не было даже в техасском Эль-Пасо, считающемся самым жарким городом в мире. В американской пустыне в тот день было "всего" +33 градуса. При этом уже через пару дней в Омске похолодало почти на двадцать градусов, тем самым проявился континентальный характер нашего климата. Обратный рекорд - самая низкая температура - был установлен 3 февраля 1931 года, когда в Омске похолодало до -48,6°C.

Фото: Дмитрий Феоктистов

Две минуты и 18 секунд длилось в Омске полное солнечное затмение. Город погрузился во тьму днём 5 июля 1936 года. Редкое явление привлекло в наш город европейских учёных: профессор Джон Кэррол из Британской обсерватории приехал в Сибирь, чтобы изучить солнечное затмение.

Почти на восемь метров поднялся из берегов Иртыш в мае 1928 года. Уровень реки повысился на 778 сантиметров, и под воду ушли по крышу частные дома, хлебозавод, первые этажи зданий на Любинском проспекте. Наводнение началось со столь сильного ледохода, что были разрушены ледорезы в районе деревни Захламино (ныне - Советский округ). Льды протащили с собой в город два парома, один из которых разбился о железнодорожный мост. 5 мая льды разрушили два десятка домов на острове посреди Иртыша, повредили буксиры и баржи, вырывали с корнями деревья. Остановить заторы удалось только силами трёх сапёрных рот, взорвавших лёд в нескольких точках Оми и Иртыша.

Фото: foto-history.livejournal.com

Малоизученный и непредсказуемый - так описали синоптики микровзрыв (или микрошквал), произошедший в Амурском посёлке 13 июля 2016 года. Жаркая погода, дождь, гроза и усилившийся ветер, соединившись в одной точке, стали причиной редкого природного явления. Микрошквал продлился лишь несколько минут, но принёс разрушения, которые коммунальщики устраняли неделями.

Фото: Виктория Морозова

Вспоминая омские ураганы, нельзя обойти вниманием шторм 26 апреля 2014 года. Сильный ветер чуть было не укатил один из символов Омска - памятник "Держава" на площади Бухгольца. Части крыш лишились около 500 зданий в регионе, падали деревья и обрывались линии электропередач. Жертвой урагана стала молодая женщина. Разгул стихии был таким сильным, что местные власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Фото: Екатерина Харламова

Фото: picabu.ru

Благодаря своему географическому положению Омск никогда не был (и не станет) эпицентром землетрясений, однако его "потрясывало" от сейсмоактивности на территории соседних регионов. Одни из самых сильных подземных толчков многие омичи должны вспомнить. 27 сентября 2003 года до города дошли "волны" Чуйского землетрясения на Алтае, сила которого в эпицентре доходила до 10 баллов. В Омске тогда фиксировали подземные точки в 2 балла.

Фрагмент программы "Удивительное рядом. Омская версия".