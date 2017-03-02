Чиновники Крутинского района займутся утилизацией вмёрзших в лёд лошадей

Надзорные органы требуют от чиновников Омской области не допустить экологическую катастрофу, которая может случиться из-за вмёрзших зимой в реку лошадей.

Погибших лошадей обнаружили в ноябре прошлого года в реке Оша на территории Тюкалинского района, но отыскать их хозяина удалось лишь недавно. Им оказался владелец крестьянско-фермерского хозяйства Борис Никулин. Как сообщается в паблике правительства Омской области во "ВКонтакте", потерявшихся животных он хватился только спустя неделю, когда река уже покрылась толстой коркой льда.

Сегодня надзорные органы бьют тревогу, поскольку во время паводка разлагающиеся останки животных могут спровоцировать распространение инфекции. От чиновников требуют принятия решительных мер. В администрации Тюкалинского района корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что данный вопрос уже рассмотрен на совещании. Было принято решение, что утилизацией тел животных займутся чиновники соседнего района.

- Да, лошади перед Новым годом провалились под лёд. Их хозяин этого не увидел, потому что они у него содержались без надзора. Вмёрзло порядка 15 голов. На совещании было принято решение, что всё это дело будет устранять администрация Крутинского района, потому что хозяин лошадей оттуда, - сообщил начальник управления сельского хозяйства администрации Тюкалинского района Евгений Митюшкин.

По словам чиновника, на данном водоёме не установлены какие-либо гидросооружения и водозаборные установки, соответственно, и вода из него к жителям района не поступает.

В администрации Крутинского района корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что лошади будут утилизированы к середине марта.

- Глава администрации собрал совещание, куда были приглашены и ветеринарные работники, и сам Борис Никулин. На совещании Борис Никулин заверил нас, что до 15 марта он лошадей уберёт, - сообщил заместитель главы района Сергей Головин. - Работы, кстати, в этом направлении уже ведутся. Недавно об этом нам сообщил глава сельского поселения.

Чиновники также отмечают, что никакая инфекция в воду в результате происшествия, скорее всего, не попала. По их словам, ветеринарная служба во взятых пробах не обнаружила опасных микроорганизмов.