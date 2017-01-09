В Омске обнаружили конский концлагерь

В одной из омских конюшен издеваются над животными, сообщает "Омск Live ЧП". Лошадей морят голодом и не подковывают, при этом организация продолжает их эксплуатировать в общественных местах. На животных за деньги катаются дети и взрослые.

Давно уже существует одна конюшня (на территории частного дома), которая занимается конкретно городским прокатом, - говорится в сообщении. - Образцовой она, конечно, не была никогда, но с недавних пор - это просто концлагерь, в котором голодом морят лошадей и при этом не забывают исправно зарабатывать на них прокатом. Лошади и пони крайне истощены, не имеют должного ухода и кормов, всегда не кованые (а по асфальту лошади очень быстро стирают копыта, аж до крови, после чего очень хромают - им больно даже стоять).

В социальных сетях организован сбор средств для того, чтобы истощённые животные могли сменить конюшню. Потенциальные покупатели утверждают, что обладают всем необходимым для содержания лошадей в достойных условиях.