В Омске обнаружили конский концлагерь
Происшествия  •   9 января 2017, 09:06, последнее обновление 9 января 2017, 10:06  •  печать

В Омске обнаружили конский концлагерь

Автор: Василий Епанчинцев

Омичи призывают остановить издевательство над животными.

В одной из омских конюшен издеваются над животными, сообщает "Омск Live ЧП". Лошадей морят голодом и не подковывают, при этом организация продолжает их эксплуатировать в общественных местах. На животных за деньги катаются дети и взрослые.

Давно уже существует одна конюшня (на территории частного дома), которая занимается конкретно городским прокатом, - говорится в сообщении. - Образцовой она, конечно, не была никогда, но с недавних пор - это просто концлагерь, в котором голодом морят лошадей и при этом не забывают исправно зарабатывать на них прокатом. Лошади и пони крайне истощены, не имеют должного ухода и кормов, всегда не кованые (а по асфальту лошади очень быстро стирают копыта, аж до крови, после чего очень хромают - им больно даже стоять).

В социальных сетях организован сбор средств для того, чтобы истощённые животные могли сменить конюшню. Потенциальные покупатели утверждают, что обладают всем необходимым для содержания лошадей в достойных условиях.

 

 

На трассе Омск - Тюмень несколько машин и фура вылетели в кювет

r Теги  •  #концлагерь #лошади
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