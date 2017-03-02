В Омске начали готовиться к возможной вспышке инфекций во время паводка

Главный санитарный врач Омской области Александр Крига предупредил чиновников о необходимости взять под особый контроль канализацию, в которую во время таяния снега могут попасть опасные яды и бактерии. Губернатор Виктор Назаров распорядился организовать предупредительные мероприятия, позволяющие исключить риск заражения питьевой воды.

В Омской области 50 % жителей употребляют воду из поверхностных источников: рек, озёр и прудов. Руководитель омского управления Роспотребнадзора Александр Крига проанализировал санитарное содержание населённых пунктов, а также состояние водопроводных и канализационных сооружений и выяснил, что во время паводка существует риск попадания в питьевую воду опасных инфекций из скотомогильников и хранилищ химикатов.

- Количество осадков, выпавших в зимний период, может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в период паводка и осложнению санитарно-эпидемиологической обстановки, - говорится в постановлении главного санитарного врача, распространённого пресс-службой омского управления Роспотребнадзора.

Чтобы снизить риск заболеваний, Александр Крига рекомендует главам районов и городских округов провести проверку гидротехнических сооружений и запастись медицинскими препаратами, поставить жителям прививки от гепатита, дизентерии и брюшного тифа. Руководителей АО "Омскоблводопровод" и ОАО ОмскВодоканал" главный санитарный врач области просит обеспечить готовность очистных сооружений, запастись необходимым количеством обеззараживающих реагентов, защитить насосное оборудование от затопления. В "ОмскВодоканале" уверяют, что никакая зараза в краны омичей не попадёт.

- Компания всегда принимает необходимые меры в период паводка, - сообщила "Омск Здесь" пресс-секретарь ОАО "ОмскВодоканал" Марина Степанова. - Увеличивается количество отбора проб, постоянно проводятся лабораторные анализы. Наш лабораторный центр, кстати, был признан одним из лучших в стране. Наши сооружения не пропустят никакую инфекцию. Так что омичи могут быть спокойны: в период паводка вода будет соответствовать всем необходимым санитарным нормам.

Отметим, что на обращение главного санитарного врача уже отреагировали в правительстве Омской области. На официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение губернатора Виктора Назарова, в котором говорится о необходимости исключить возможность попадания в питьевую воду опасных бактерий и ядов.