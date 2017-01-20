Три новых львёнка показались посетителям Большереченского зоопарка
Общество  •  20 января 2017, 18:11, последнее обновление 20 января 2017, 18:13  •  печать

Три новых львёнка показались посетителям Большереченского зоопарка

Автор: Екатерина Криль

Львица Агнесса показала своих двухмесячных котят, которых до этого не выпускала из домика.

О событии сообщила заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова. Три львёнка - первое потомство Агнессы, котята усиленно опекаются матерью в первые недели жизни. Сегодня малышам впервые было позволено показаться сотрудникам и посетителям зоопарка.

 

Агнесса поселилась в Большереченском зоопарке летом 2012 года. Её привезли из Московского зоопарка, и предполагалось, что она составит пару одному из двух львов, уже проживавших в Большеречье.

Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка

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r Теги  •  #Большереченский зоопарк #лев

Комментарии

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Таисия Петрова  •  20 января 2017, 19:17

Классные милашки-котяшки, интересно они у нас останутся когда подрастут или в другой город уедут собой радовать

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