Три новых львёнка показались посетителям Большереченского зоопарка

О событии сообщила заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова. Три львёнка - первое потомство Агнессы, котята усиленно опекаются матерью в первые недели жизни. Сегодня малышам впервые было позволено показаться сотрудникам и посетителям зоопарка.
Агнесса поселилась в Большереченском зоопарке летом 2012 года. Её привезли из Московского зоопарка, и предполагалось, что она составит пару одному из двух львов, уже проживавших в Большеречье.
Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка
Классные милашки-котяшки, интересно они у нас останутся когда подрастут или в другой город уедут собой радовать