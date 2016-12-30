Накануне Года Петуха в Большереченском зоопарке открыли выставку экзотических птиц

В выставочной экспозиции единственного в стране сельского зоопарка имени Соломатина представлены петухи и курицы различных пород. Среди них, например, представлены китайские шелковые куры и петухи-щёголи. У китайских кур нарядный волнистый гребень и густое белое оперение, напоминающее пушистый мех. Они отличаются тем, что кости у них чёрного цвета, мышцы - тёмно-серого, а кожа - коричневато-синяя.

"Шёлковый пух этой породы можно использовать так же, как овечью шерсть. За две стрижки одна курица дает до 150 грамм пуха, - рассказала заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова.

Молодые петухи-щёголи, - представители одной из самых древних пород курчавых кур. За ними требуется особый уход, потому что необычный перьевой покров слабо держит тепло. "Курчавые куры боятся воды, зато охотно принимают сухие ванны из золы с песком, петухи - спокойные, но голосистые, а куры - пугливые и кроткие" - поясняет Болотова.