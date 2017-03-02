В Омской области насчитали 76 человек старше 100 лет

Специалисты омского отделения Пенсионного фонда рассказали, сколько в регионе проживает людей, родившихся в царской России.

Самой пожилой жительнице Омска исполнилось 109 лет. Омичка, которая ещё помнит царскую Россию, проживает в Октябрьском округе. Всего на территории Омской области живёт 76 человек, встретивших вековой юбилей. Из них 68 - женщины, которые долгое время трудились на благо региона.

- Максимальный стаж, 55 лет, имеет 101-летняя омичка, трудившаяся с 20 лет, - сообщили в пресс-службе омского отделения Пенсионного фонда РФ. - С 14 лет трудиться начали три ныне 100-летних жительниц области.

Интересно, что в Омской области много женщин, овладевших профессиями, которые в народе считаются мужскими. Так, в регионе проживает 603 представительницы прекрасного пола, которые работают трактористками, машинистами строительных и погрузочных машин.