В Омской области насчитали 76 человек старше 100 лет
Общество  •   2 марта 2017, 14:07  •  печать

В Омской области насчитали 76 человек старше 100 лет

Автор: Антон Маликов

Специалисты омского отделения Пенсионного фонда рассказали, сколько в регионе проживает людей, родившихся в царской России.

Самой пожилой жительнице Омска исполнилось 109 лет. Омичка, которая ещё помнит царскую Россию, проживает в Октябрьском округе. Всего на территории Омской области живёт 76 человек, встретивших вековой юбилей. Из них 68 - женщины, которые долгое время трудились на благо региона.

- Максимальный стаж, 55 лет, имеет 101-летняя омичка, трудившаяся с 20 лет, - сообщили в пресс-службе омского отделения Пенсионного фонда РФ. - С 14 лет трудиться начали три ныне 100-летних жительниц области.

Интересно, что в Омской области много женщин, овладевших профессиями, которые в народе считаются мужскими. Так, в регионе проживает 603 представительницы прекрасного пола, которые работают трактористками, машинистами строительных и погрузочных машин.

Теги  •  #долгожитель #Пенсионный фонд

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Комментарии

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Ольга Максимова  •  2 марта 2017, 15:39

Тоже об этом подумалось). Хорошо, что ведется такая статистика, а то только и слышишь о долгожителях гор и экологически чистых районов.

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Виктор Монин  •  2 марта 2017, 14:49

Ничего себе! А еще говорят, что мы плохо живем. Если есть такие долгожители, значит не так все плохо!

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