Омские коммунальщики вынужденно складируют снег на обочинах вместо его вывоза
Общество  •   9 февраля 2017, 16:45, последнее обновление 9 февраля 2017, 16:46  •  печать

Омские коммунальщики вынужденно складируют снег на обочинах вместо его вывоза

Автор: Екатерина Криль

Городским службам не хватает техники для вывоза снежных куч.

На сегодняшний день с дорог Омска вывезено 434 тыс. кубометров снега. Однако далеко не всё сразу вывозится на полигон. Коммунальщики складируют снег на обочинах и газонах. В итоге образуются кучи высотой до полутора-двух метров.

По словам коммунальщиков, это вынужденная мера. В городе просто не хватает техники для вывоза снега, поэтому его временно оставляют рядом с проезжей частью.

С тех улиц, где ходит общественный транспорт, мы до конца снежного сезона всё вывезем, - пообещал на сегодняшней пресс-конференции директор БУ г. Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Владимир Казимиров. - С 25-й Северной, 7-й Северной, Космического проспекта вывезем. Сейчас по ночам активно работает техника на улице 10 лет Октября, Омской, Герцена, Орджоникидзе. Мы используем обочины там, где это возможно, например, на улице Конева, Красноярском тракте, Королёва, Заозёрной. Зачем вывозить, когда есть большая газонная часть? В принципе вывозить надо всё.

Добавим, что муниципальные коммунальщики обслуживают лишь десятую часть города. Остальную территорию должны очищать другие хозяйствующие субъекты - предприятия, управляющие компании, владельцы индивидуальных домов и др.

r Теги  •  #Владимир Казимиров #вывоз снега

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Комментарии

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Евгения Шелохова  •  9 февраля 2017, 20:53

Хорошо, хоть очищают дороги. Нужно подключать хозяйствующие субъекты к очистке города.

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