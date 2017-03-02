Омская мэрия проверит, как управляющие компании убирают снег
Общество  •   2 марта 2017, 13:48, последнее обновление 2 марта 2017, 13:54  •  печать

Омская мэрия проверит, как управляющие компании убирают снег

Автор: Вероника Жукова

Мэр Омска Двораковский поручил главам административных округов проверить, как вывозят снег перед паводком.

Мэр Вячеслав Двораковский поручил главам административных округов Сергею Дмитриенко, Сергею Никифорову, Михаилу Пенкину, Борису Сенькову и Владимиру Стрельцову ужесточить контроль за управляющими компаниями перед грядущим паводком.

В ближайшее время проверят, насколько занимающиеся обслуживанием жилого фонда организации готовы к полной и своевременной уборке и вывозу снега с закреплённых территорий. За нарушения Правил благоустройства должных лиц обещают штрафовать: физические лица должны будут выплатить от 1000 до 5000 рублей, должностные лица - от 5000 до 20 000 рублей, юридические лица - от 10 000 рублей до 100 000 рублей.

Теги  •  #вывоз снега #паводок #правила благоустройства #штраф

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