В Омской области борются с коррупцией лучше всех в Сибири

На сегодняшней пресс-конференции начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Игорь Мурашкин представил данные социологического опроса, проведённого Федеральной службой охраны в 2016 году. В Омской области борьба с коррупцией получила высшую оценку общественности по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа. В целом по России область в опросе ФСО о борьбе с коррупцией заняла 25 место.

Мы приняли пакет документов, которые регламентируют порядок получения подарков чиновниками, - сказал Мурашкин. - Государственные и муниципальные служащие могут принимать подарки только в ходе официальных мероприятий... Мы поняли, что региональное антикоррупционное законодательство не соответствует современным требованиям. Нами практически завершена подготовка проекта антикоррупционного закона Омской области, который скоро будет внесён в Законодательное собрание.

Без малого 50 % жителей Омской области оценивает уровень коррупции как высокий. На федеральном уровне этот показатель доходит до 69 %. Всего в Омской области профильным управлением главы региона была проведена антикоррупционная экспертиза 3863 проектов нормативно-правовых актов и 1532 нормативно-правовых актов.