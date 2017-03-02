Художника боди-арта из Омска оценили на международном чемпионате
Общество  •   2 марта 2017, 11:55, последнее обновление 2 марта 2017, 11:57  •  печать

Художника боди-арта из Омска оценили на международном чемпионате

Автор: Дарья Молчанская

Художник боди-арта достойно представил наш город на престижном всероссийском конкурсе "Невские берега".

В Санкт-Петербурге подвели итоги традиционного фестиваля красоты "Невские берега". Специалисты соревновались в мастерстве визажа, моделирования причёсок, нейл-дизайна и боди-арта. В числе победителей престижного конкурса оказалась омичка Екатерина Тимофеева, которая заняла 3-е место в номинации Body painting на тему "Футуризм. Грани будущего".

Как рассказала "Омск Здесь" мастер, на изготовление 17 деталей образа у неё ушло около месяца, а на подготовку модели на самом фестивале около 5 часов. В работе мастер использовала полимерный материал, на который были наклеены зеркальная пленка и стразы. "Всё это сделало образ ярче, но всё зависит от того, как она выйдет и обыграет этот образ", - говорит Екатерина.

Добавим, что за призы боролись ещё три омички. Татьяна Грибова заняла 3-е место в номинации "Постижёрная работа" на тему "Русский сувенир", изготовив прическу в виде самовара. В фотоконкурсе "Ногти в образе клиента" Ольга Перминова заняла 3-е место, а Татьяне Михайловой в этой номинации досталось 5-е место.

Напомним, что в прошлом году в копилке омских мастеров было также несколько наград, среди которых были и призовые места.

Теги  •  #Боди-арт #конкурс #Невские берега #Санкт-Петербург #художник

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