Художника боди-арта из Омска оценили на международном чемпионате

В Санкт-Петербурге подвели итоги традиционного фестиваля красоты "Невские берега". Специалисты соревновались в мастерстве визажа, моделирования причёсок, нейл-дизайна и боди-арта. В числе победителей престижного конкурса оказалась омичка Екатерина Тимофеева, которая заняла 3-е место в номинации Body painting на тему "Футуризм. Грани будущего".

Как рассказала "Омск Здесь" мастер, на изготовление 17 деталей образа у неё ушло около месяца, а на подготовку модели на самом фестивале около 5 часов. В работе мастер использовала полимерный материал, на который были наклеены зеркальная пленка и стразы. "Всё это сделало образ ярче, но всё зависит от того, как она выйдет и обыграет этот образ", - говорит Екатерина.

Добавим, что за призы боролись ещё три омички. Татьяна Грибова заняла 3-е место в номинации "Постижёрная работа" на тему "Русский сувенир", изготовив прическу в виде самовара. В фотоконкурсе "Ногти в образе клиента" Ольга Перминова заняла 3-е место, а Татьяне Михайловой в этой номинации досталось 5-е место.

Напомним, что в прошлом году в копилке омских мастеров было также несколько наград, среди которых были и призовые места.