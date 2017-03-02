Омичка претендует на звание "Миссис Россия - 2017"

Честь нашего города в национальном конкурсе будет защищать "Миссис Омск - 2014", бронзовый призёр международного конкурса "Супермодели мира - 2010" Оксана Андронова. За право носить звание и корону омичка будет бороться с красавицами из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Кургана, Йошкар-Олы и других регионов России.

"Теперь я могу официально заявить: мне понадобится поддержка всех омичей и не только", - поделилась девушка.

Это далеко не первый конкурс красоты для Оксаны Андроновой, начавшей работать в 14 лет. Уже несколько лет она участвует в конкурсах красоты, и её фотографии появляются на страницах модных журналов. Кроме этого, модель входит в сотню успешных женщин Омска. Сейчас 29-летняя омичка, которая вместе со своим супругом воспитывает трёхлетнюю дочь Анжелику, снова претендует на звание коронованной мамы.

- Я всегда хотела иметь троих детей, но, судя по тому, как сложно нам достался первый ребёнок, боюсь, что на этом мы остановимся, хотя хотелось бы ещё. У меня нет няни, и я против них. Иногда это доставляет неудобства, например, на момент подготовки к первому конкурсу Анжелике было всего 11 месяцев, иногда мне приходилось репетировать танец с ней на руках - зато мышцы спины подкачала, - рассказывает Оксана Андронова.