Выпускники омских вузов рассказали, за какую зарплату готовы выйти на работу

Исследование сайта по поиску работы и персонала HeadHunter показало, что большинство молодых специалистов из Омска готовы работать за 20 000 рублей.

Исследование показало, что 37 % студентов Омска готовы трудиться в продажах, 21 % - в консультировании, 20 % - в качестве административного персонала, 15 % - в информационных технологиях, и 14 % видят себя служащими банка. Между тем сами работодатели готовы предложить сотруднику без опыта работы вакансии в сфере продаж, консультирования, туризма и сервиса, а также в информационных технологиях и административного персонала.

- Целью этого исследования было не просто узнать о том, кем же хотят работать те, кто только начинает работать, но и хотелось получить представление о том, какие же зарплаты они при этом планируют получать, - комментирует ситуацию Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири.

Около половины (47 %) будущих профессионалов согласятся работать за 10 000-20 000 рублей, 24 % молодых соискателей хотят зарабатывать 20 000-25 000 рублей, а 2 % выпускников готовы набираться опыта за зарплату до 5000 руб. Среднее вознаграждение, которое они называют в резюме, составляет 18 000 рублей.

Отметим также, что сегодня на рынке конкурс на одно предложение составляет 18,2 резюме на место. Во многом эта ситуация вызвана тем, что при большом выборе кандидатов, работодатели явно отдают предпочтение более опытным специалистам.