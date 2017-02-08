За два года половину дорог Омска приведут в нормативное состояние
Экономика  •   8 февраля 2017, 17:36, последнее обновление 8 февраля 2017, 17:50  •  печать

За два года половину дорог Омска приведут в нормативное состояние

Автор: Екатерина Криль

Весной начнётся масштабный ремонт дорог Омской агломерации - столицы региона и его пригородов.

В этом году Омск начал получать средства на приведение магистралей в нормативное состояние. Финансирование обеспечено в рамках приоритетного направления стратегического развития РФ "Безопасные и качественные дороги". На условиях софинансирования бюджеты трёх уровней выделят до 2025 года в общей сложности 18 млрд рублей. Программа предполагает не только капремонт и строительство новых дорог и развязок, но и возведение линий наружного освещения, ливневой канализации, установку на перекрёстках светофорных объектов, оборудование дорог фото- и видеокамерами.

Общественное обсуждение программы прошло сегодня в региональном Минстрое. Проект охватывает дороги в границах Омска и в диаметре 50 километров от него. Как рассказал начальник управления дорожного комплекса Минстроя Дмитрий Христолюбов, из 1257,2 км Омской агломерации нормативным показателям соответствуют только 389 км, или 34 %.

По итогам первого этапа (2017-2018 гг. - прим. ред.) мы планируем достижение нормативного состояния для 56 % дорог агломерации. Вторая задача - снижение количества мест концентрации ДТП. Третья - снижение на 0,4 % дорог, работающих в режиме перегрузки в час пик. И четвёртая задача - увеличение на 40 % (сейчас 0 %) доли граждан, удовлетворённых состоянием дорог, - цитирует Христолюбова "Новый Омск".

В целом до 2025 года планируется отремонтировать 404 км городских дорог.

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r Теги  •  #Дмитрий Христолюбов #дороги #министерство строительства #ремонт дорог

Комментарии

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Ада С  •  8 февраля 2017, 18:02

Уже не первый год обещают отремонтировать дороги, но на них только выделяются средства, а все остается разбитым.

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