Омская область "разыграла" миллиард рублей на дорожных аукционах

Определены компании, с которыми планируется заключить контракты на ремонт и содержание региональных дорог на общую сумму в 1,5 млрд руб. Все это бюджетные предприятия.

Стали известны предварительные итоги дорожных аукционов на общую сумму в 1,5 млрд руб. Напомним, закупку на выполнение комплекса работ по содержанию дорог регионального и межмуниципального значения Главное управление контрактной системы Омской области объявило в конце января. Объёмы выполнения госзаказа в каждом аукционе индивидуальны и включают в себя различные виды работ – ямочный ремонт, уборка снега с дорог или покос травы в летний период.

Ожидаемо, что на все аукционы заявились бюджетные предприятия – ГП "Омскавтодор", ДРСУ № 6, ДРСУ-5, ГП "Тюкалинское ДРСУ", ГП "ДРСУ № 2". Все они стали единственными участниками в своих лотах, поэтому аукционы признаны несостоявшимися. Соответственно, контракты планируется заключать с единственным участником.

Не нашлось победителя лишь на аукцион по ремонту и содержанию дорог Омского, Черлакского, Нововаршавского, Павлоградского, Русско-Полянского, Таврического и Азовского районов. Его сумма – более 241 млн руб. Заявку подало ГП "ДРСУ № 3". Но из-за того, что были представлены не все документы, ее отклонили.