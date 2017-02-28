Родственники омских депутатов продолжают работать их помощниками

После скандала с трудоустройством близких родственников на должности помощников, депутаты Горсовета поспешили расторгнуть трудовые отношения со своими супругами и детьми. Но до сих пор остаются те, кто прямой запрет нарушает.

Как стало известно ИА "Омск здесь", в качестве помощников у депутатов Городского совета Елены Свешниковой, Андрея Ефимова, Александра Иванова, Алексея Ложкина, Дмитрия Лицкевича работали супруги. У Леонида Михайленко в таковых был сын. До августа прошлого года в Горсовете трудился и сын Юрия Филатова. Практически все в настоящий момент трудовые отношения с родственниками расторгли. Напомним, после внесенного омской прокуратурой представления, городскими депутатами принято решение запретить принимать на работу в качестве помощников родственников. Раньше омским парламентариям разрешалось заключать с помощником договор, определять ему размер оклада и предоставлять ему оплачиваемый отпуск. Средства на содержание выделялись из бюджета – 39 тыс. руб. каждому депутату. Прокуратура сочла, что такое положение дел способствует возникновению конфликта интересов.

Депутаты, с которыми нам удалось поговорить, подтвердили, что требования они выполнили. В частности, депутат от ЛДПР Алексей Ложкин уволил свою жену, также как и Александр Иванов.

- Замечу, что проверка никаких незаконных фактов не нашла, она лишь указала на их коррупциогенность. После того, как было принято соответствующее решение Горсовета, моя супруга была уволена, - констатировал факт Александр Иванов.

Менее словоохотлив оказался единоросс Дмитрий Лицкевич, призвавший спросить о помощниках у прокурорских работников:

- Требования законодательства мы не нарушали. Есть официальная переписка между Горсоветом и прокуратурой. Я никого не принимал на работу, поскольку делать это не вправе. Работодателем является Омский городской совет.

Как пояснили в самом Горсовете, в настоящий момент лишь у двух народных избранников в помощниках работать остались родственники – это коммунисты Леонид Михайленко и Николай Коломеец.

Сегодня также стало известно о том, что некоторые помощники депутатов нарушали режим рабочего времени. В табелях учёта им выставлялись рабочие дни, а по факту работу они прогуливали. Они не только не ходили на службу, их вообще в Омске не было, поскольку отдыхали они на европейских и российских курортах. Прокуратура попросила следственные органы дать этим фактам уголовно-правовую оценку. Однако, народные избранники призывают спрашивать с тех, кто проставлял таким сотрудникам «восьмерки» в табеле учёта.

- Возможно прокуратура и нашла какие-то нарушения, но непосредственно к депутатам они никакого отношения не имеют. Соблюдением режима труда и отдыха штатных сотрудников Омского городского совета, каковыми являются помощники, занимаются штатные же сотрудники. И персональную ответственность несет их руководитель. Большинство депутатов работают на непостоянной основе и сотрудниками представительного органа не являются, - добавил Александр Иванов.