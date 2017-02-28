Вместо того чтобы ходить на работу, помощники омских депутатов летали в Сочи и на Кипр

Областная прокуратура выяснила, что учёт рабочего времени помощников депутатов омского Горсовета, некоторые из которых являлись родственниками народных избранников, вёлся с нарушением закона. Оказалось, что работники не только не ходили на службу, их вообще не было в Омске. Они отдыхали на европейских и российских курортах. Могут быть возбуждены уголовные дела.

Прокуратура города Омска в ходе проверки выявила многочисленные грубые факты неправомерного расходования бюджетных средств депутатами Омского городского совета, требующие в том числе уголовно-правовой оценки. Иными словами, в ближайшее время могут быть возбуждены уголовные дела.

В ходе проверки выяснилось, что большинством депутатов Горсовета в табели учёта рабочего времени своих помощников (в том числе близких родственников) в качестве фактически отработанных периодов неправомерно включались дни, в которые помощники находились за пределами региона, а иногда и за пределами страны. При этом надлежащим образом своё отсутствие на работе они не оформляли. Такие дни прогулов совпадали с поездками помощников народных избранников на Кипр, в Объединённые Арабские Эмираты, Италию, Грецию, Чехию, Финляндию, другие европейские страны и курорты.

К примеру, только в 2014 году три помощника одного из депутатов Горсовета находились за пределами региона. В общей сложности они прогуляли более 50 рабочих дней. В 2015-м помощница другого народного избранника, являющаяся его супругой, не ходила на работу неделю. В эти дни она отдыхала в Сочи. А помощница-жена другого депутата девять дней нежилась на пляжах Турции. При этом указанные дни включены в табели учёта рабочего времени как фактически отработанные и оплачены из средств муниципального бюджета.

По всем перечисленным фактам прокурор города Алексей Полубояров внёс в Омский городской совет представление с требованием принять меры по устранению нарушений. В надзорном органе поясняют, что должен быть решён и вопрос с возмещением причинённого бюджету ущерба. Материалы проверки направят в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям ряда депутатов.

Стоит заметить, что подобные выводы прокурорских работников оказались весьма неожиданными для сотрудников Горсовета. В частности, начальник правового управления представительного органа муниципальной власти Денис Голушков пояснил ИА "Омск Здесь", что будет проведена собственная проверка всех названных прокуратурой фактов.

- Омский городской совет действительно выступает работодателем, - отмечает Денис Голушков. - Из бюджета выплачиваются соответствующие денежные вознаграждения помощникам, но в соответствии с решением Горсовета, депутат сам контролирует их работу. Он представляет табель со своей подписью, в котором указывается вся необходимая информация. На его основании производится начисление заработной платы. Мы сами с удивлением узнали, что в некоторых случаях в табелях работнику проставляется рабочее время, хотя фактически на своем рабочем месте он отсутствовал.