Омским депутатам запретили брать в помощники родственников

Депутаты Омского городского совета больше не смогут нанимать себе в помощники жён и детей. Такое решение было принято парламентом на основании внесённого прокуратурой представления. Раньше омским парламентариям разрешалось заключать с помощником договор, определять ему размер оклада и предоставлять ему оплачиваемый отпуск. Средства на содержание помощника выделялись из городского бюджета - 39 тыс. руб. каждому депутату. Прокуратура сочла, что такое положение дел способствует возникновению конфликта интересов.

- Проверка показала, что более чем у десяти депутатов Омского городского Совета помощниками являлись их близкие родственники, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры. - К примеру, единственным помощником у одного из депутатов являлся его сын, у другого данную должность занимала дочь, помощниками ещё пяти депутатов были их супруги.

В результате надзорный орган подготовил проект решения Омского городского совета, запрещающий депутату брать в помощники близких родственников и свойственников. Нормативный акт был принят в двух чтениях, подписал мэром города и уже вступил в законную силу.