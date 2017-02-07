Омским депутатам запретили брать в помощники родственников
Политика  •   7 февраля 2017, 11:22, последнее обновление 7 февраля 2017, 11:43  •  печать

Омским депутатам запретили брать в помощники родственников

Автор: Артем Кримин

По инициативе омской прокуратуры Городской совет принял решение, согласно которому депутатам запрещается нанимать в помощники близких родственников.

Депутаты Омского городского совета больше не смогут нанимать себе в помощники жён и детей. Такое решение было принято парламентом на основании внесённого прокуратурой представления. Раньше омским парламентариям разрешалось заключать с помощником договор, определять ему размер оклада и предоставлять ему оплачиваемый отпуск. Средства на содержание помощника выделялись из городского бюджета - 39 тыс. руб. каждому депутату. Прокуратура сочла, что такое положение дел способствует возникновению конфликта интересов.

- Проверка показала, что более чем у десяти депутатов Омского городского Совета помощниками являлись их близкие родственники, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры. - К примеру, единственным помощником у одного из депутатов являлся его сын, у другого данную должность занимала дочь, помощниками ещё пяти депутатов были их супруги.

В результате надзорный орган подготовил проект решения Омского городского совета, запрещающий депутату брать в помощники близких родственников и свойственников. Нормативный акт был принят в двух чтениях, подписал мэром города и уже вступил в законную силу. 

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r Теги  •  #депутат #Омский городской Совет #помощник #прокуратура

Комментарии

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Роман Орехов  •  7 февраля 2017, 11:51

И почему запретили такой семейный подряд, как хорошо депутату, жена помощник, дети помощники, полное доверие, и рядом днем и ночью

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