Общественник Кузнецов оспорил выборы мэра Омска
Политика  •  28 февраля 2017, 13:23  •  печать

Общественник Кузнецов оспорил выборы мэра Омска

Автор: Василий Епанчинцев

Валентин Кузнецов считает, что губернатор узурпировал власть, организовав конкурсную комиссию для выборов мэра Омска.

В Омский областной суд с иском обратился общественник Валентин Кузнецов, сообщает kvnews.ru. Он намерен добиваться отмены работы конкурсной комиссии, организованной Омским городским советом для выборов мэра Омска. Кузнецов считает, что были нарушены права избирателя при организации предварительного отсева кандидатов в градоначальники конкурсной комиссией.

От Горсовета там четыре депутата и два почётных гражданина, которым предстоит затем голосовать за отобранные ими же кандидатуры, и шесть кандидатов от губернатора, - заявил Кузнецов. - Но местное самоуправление никто не отменял, а оно не входит в структуру государственной власти и не подчиняется областным чиновникам. Это узурпация власти губернатором.

Напомним, что конкурсная комиссия Омского городского совета не может начать работу, пока своих представителей не назовёт губернатор Виктор Назаров. Комиссия будет проводить с кандидатами в мэры собеседования. На заседание Горсовета будет вынесено две кандидатуры. Для победы новому мэру необходимо будет получить 21 депутатский голос. Ожидается, что имя нового главы города станет известно 19 апреля.

Теги  •  #иск #Омский областной суд

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
"Авангард" упустил лидерство в серии с "Адмиралом"  •  сегодня, 19:05
Родственники омских депутатов продолжают работать их помощниками  •  сегодня, 18:49  •   1
СК проверит инцидент с отравлением детей в Омской области  •  сегодня, 17:42
Омск может перейти на новую маршрутную сеть следующей зимой  •  сегодня, 17:35
Уже не эпидемия: В Омской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ  •  сегодня, 17:00
Омский школьник покончил с собой после того, как его не пустили гулять  •  сегодня, 16:55
Еще новости
СибРМ 240x400
Вавилон 240x400