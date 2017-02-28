Общественник Кузнецов оспорил выборы мэра Омска

В Омский областной суд с иском обратился общественник Валентин Кузнецов, сообщает kvnews.ru. Он намерен добиваться отмены работы конкурсной комиссии, организованной Омским городским советом для выборов мэра Омска. Кузнецов считает, что были нарушены права избирателя при организации предварительного отсева кандидатов в градоначальники конкурсной комиссией.

От Горсовета там четыре депутата и два почётных гражданина, которым предстоит затем голосовать за отобранные ими же кандидатуры, и шесть кандидатов от губернатора, - заявил Кузнецов. - Но местное самоуправление никто не отменял, а оно не входит в структуру государственной власти и не подчиняется областным чиновникам. Это узурпация власти губернатором.

Напомним, что конкурсная комиссия Омского городского совета не может начать работу, пока своих представителей не назовёт губернатор Виктор Назаров. Комиссия будет проводить с кандидатами в мэры собеседования. На заседание Горсовета будет вынесено две кандидатуры. Для победы новому мэру необходимо будет получить 21 депутатский голос. Ожидается, что имя нового главы города станет известно 19 апреля.