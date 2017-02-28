Захваченную в заложницы омскую школьницу взяли под охрану
Общество  •  28 февраля 2017, 16:17  •  печать

Захваченную в заложницы омскую школьницу взяли под охрану

Автор: Антон Маликов

Сотрудники Росгвардии решили круглосуточно охранять дом шестиклассницы, которую месяц назад взял в заложницы 41-летний мужчина. 

Сегодня, 28 февраля, спецназ омского управления Росгвардии встретился с 13-летней школьницей, пережившей нападение наркомана, и её одноклассниками. Во время мероприятия офицеры сделали отважной шестикласснице подарок, который в будущем позволит ей оперативно связаться с правоохранительными органами в случае необходимости.

- Шестикласснице подарили планшетный компьютер, запрограммированный кнопкой тревожной сигнализации. Теперь дом девочки будет находиться под круглосуточной защитой, - сообщили в пресс-службе омского управления Росгвардии.

Напомним, девочка была захвачена в заложницы 1 февраля текущего года. В тот день 41-летний мужчина ворвался в дом и, схватив школьницу, потребовал передать ему дозу героина. Только получить желаемое ему так и не удалось: благодаря грамотным и согласованным действиям сотрудников УМВД России по Омской области и Росгвардии злоумышленник был в кратчайшее время обезврежен и задержан на месте преступления. Ребёнок от его действий не пострадал.

По данному факту впоследствии было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.

Теги  •  #захват заложников #наркоман #полиция #Росгвардия

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