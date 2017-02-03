Взявший в заложницы школьницу омский наркоман мог "купить" медсправку
Общество  •   3 февраля 2017, 13:25, последнее обновление 3 февраля 2017, 13:26  •  печать

Взявший в заложницы школьницу омский наркоман мог "купить" медсправку

Автор: Артем Кримин

Прокуратура Омской области обнаружила водительское удостоверение у напавшего на девочку наркомана и решила проверить больницу, которая выдала справку о том, что мужчина здоров. 

Центральную районную больницу Омского района ожидает прокурорская проверка. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Булихова. По её словам, надзорный орган установил, что в 2012 году мужчина, которого два дня назад задержали силовики, решил поменять водительское удостоверение. Врачи выдали ему справку об отсутствии противопоказаний к управлению машиной. Именно это и стало причиной проверки.

- Получение такой справки предполагает обязательное обследование врача-нарколога, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Поскольку данный гражданин обвиняется в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на фоне наркотической зависимости, прокуратура Омской области с привлечением должностных лиц региональных министерства здравоохранения и управления Росздравнадзора организовала проверку законности выдачи медицинским учреждением соответствующих справок.

Напомним, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. 1 февраля он ворвался в дом и, взяв в заложницы школьницу, потребовал дозу героина. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать наркомана, ребёнок от его действий не пострадал. 

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r Теги  •  #больница #захват заложников #наркоман #прокуратура

Комментарии

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Марина  •  3 февраля 2017, 15:23

А ведь нарколог знает лучше других, как опасны наркоманы. Счастье, что девочка не пострадала.

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Таня Шапран  •  3 февраля 2017, 15:02

Беда, что таковые люди имеют возможность просто приобрести справку. Уже если продаете, то хоть одним глазом смотрите кому.

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