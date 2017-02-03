Взявший в заложницы школьницу омский наркоман мог "купить" медсправку

Центральную районную больницу Омского района ожидает прокурорская проверка. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Булихова. По её словам, надзорный орган установил, что в 2012 году мужчина, которого два дня назад задержали силовики, решил поменять водительское удостоверение. Врачи выдали ему справку об отсутствии противопоказаний к управлению машиной. Именно это и стало причиной проверки.
- Получение такой справки предполагает обязательное обследование врача-нарколога, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Поскольку данный гражданин обвиняется в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на фоне наркотической зависимости, прокуратура Омской области с привлечением должностных лиц региональных министерства здравоохранения и управления Росздравнадзора организовала проверку законности выдачи медицинским учреждением соответствующих справок.
Напомним, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. 1 февраля он ворвался в дом и, взяв в заложницы школьницу, потребовал дозу героина. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать наркомана, ребёнок от его действий не пострадал.
А ведь нарколог знает лучше других, как опасны наркоманы. Счастье, что девочка не пострадала.
Беда, что таковые люди имеют возможность просто приобрести справку. Уже если продаете, то хоть одним глазом смотрите кому.