В Омске наркоман с ножом взял в заложницы школьницу
Происшествия  •   1 февраля 2017, 13:13, последнее обновление 1 февраля 2017, 13:31  •  печать

В Омске наркоман с ножом взял в заложницы школьницу

Автор: Антон Маликов

41-летний мужчина ворвался в дом и, требуя наркотики, взял в заложницы несовершеннолетнего ребёнка. 

Жильцы дома, расположенного на улице 11-й Северной, забыли запереть входную дверь, и этим воспользовался преступник-рецидивист. Сегодня, 1 февраля, он ворвался к ним и, потребовав дозу героина, взял в заложницы 13-летнюю девочку. Её бабушке удалось выбежать на улицу.

- Около 10:00 часов на пульт "02" поступил звонок от девочки, которая сообщила, что в дом проник посторонний мужчина. На заднем фоне оператор услышала требования злоумышленника о передаче ему наркотического средства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, наружные службы полиции, сотрудники Управления Росгвардии по Омской области, - цитирует омское УМВД официального представителя МВД России Ирину Волк. 

Благодаря грамотным и согласованным действиям сотрудников УМВД России по Омской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии злоумышленник был в кратчайшее время обезврежен и задержан на месте преступления. Ребёнок не пострадал. В настоящее время с девочкой и её бабушкой работают психологи УМВД.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, в данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее мужчина был судим за кражи и другие преступления имущественного характера. 

Фото предоставлено пресс-службой омского УМВД

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r Теги  •  #героин #заложник #наркоман #полиция #СУ СКР #УМВД

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