В Омске назвали наиболее подверженные подтоплению центральные улицы

Названы территории, где, возможно, произойдёт подтопление во время весеннего паводка в Омске. В зоне риска жители нескольких центральных улиц города.

Как рассказали в администрации Центрального округа, из-за специфики расположения территории, часть которой занимает пойму Иртыша и Оми, 70 % домов в центре города находится в зоне возможного подтопления грунтовыми и талыми водами.

Наиболее подвержены подтоплению улицы Амурские, Северные, Судоремонтные, Линии, Подгорная, Восточные, 2-я Дорожная, Красноярский тракт, микрорайоны "Загородный" и "Первокирпичный". Кроме этого, возможно подтопление подвалов многоквартирных домов на улицах 21-й Амурская, Багратиона, Ленинградской площади, Ильинской и Лермонтова. Сюда соответствующая техника будет направлена в первую очередь.

- Перед управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд округа, поставили конкретную задачу - завершить все подготовительные мероприятия до 15 марта. Особое внимание просим обратить на очистку кровель от снега и своевременное удаление ледяных образований с крыш домов, - говорит первый заместитель главы администрации Центрального округа Сергей Ковыршин.

Добавим, что сегодня от 58 домов, расположенных в местах возможного подтопления на территории частного сектора в Центральном округе, вывезено свыше 12 000 кубометров снега. По бесплатным талонам омичи вывезли на полигоны более 4500 кубометров снега.