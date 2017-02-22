Михаил Казиник 1200х90
LIVE: "О готовности региона к весеннему паводку"
LIVE  •  22 февраля 2017, 10:24, последнее обновление 22 февраля 2017, 10:32  •  печать

LIVE: "О готовности региона к весеннему паводку"

Сегодня, 22 февраля, в 11:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "О готовности региона к весеннему паводку". 

Спикерами выступят начальник Главного управления МЧС РФ по Омской области Владимир Корбут и и. о. начальника ФГБУ "Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наталия Криворучко.

В зоне подтопления рискуют оказаться 24 района Омской области. При этом не везде руководители представили планы профилактических работ. Главам муниципалитетов указано на необходимость провести работу по вывозу снега, очистке водоотводных труб, каналов, траншей для водоотведения.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #МЧС #паводок #пресс-конференция #пресс-центр МКР-Медиа

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Из Омска могут вновь начать летать самолёты в Ганновер  •  сегодня, 13:44
Сын бывшего вице-мэра Омска Максим Поповцев хочет перевестись в колонию-поселение  •  сегодня, 13:34
"Паводок коснётся всех". Весеннее половодье в Омской области может быть на 40 % обильнее прошлогоднего  •  сегодня, 13:21
В Горсовете не комментируют досрочную отставку мэра Омска  •  сегодня, 13:20
Омские дорожники убрали полмиллиона кубометров снега за зиму  •  сегодня, 13:07
Омские больницы опубликовали график работы в праздники  •  сегодня, 12:45
Еще новости
Иети шоу 240х400
Вавилон