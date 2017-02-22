LIVE: "О готовности региона к весеннему паводку"

Сегодня, 22 февраля, в 11:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "О готовности региона к весеннему паводку".

Спикерами выступят начальник Главного управления МЧС РФ по Омской области Владимир Корбут и и. о. начальника ФГБУ "Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наталия Криворучко.

В зоне подтопления рискуют оказаться 24 района Омской области. При этом не везде руководители представили планы профилактических работ. Главам муниципалитетов указано на необходимость провести работу по вывозу снега, очистке водоотводных труб, каналов, траншей для водоотведения.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.