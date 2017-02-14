В Омской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Омской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 4 % ниже эпидемического порога.

На территории региона отмечается снижение активности гриппа по сравнению с прошлой неделей, сообщает пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на Роспотребнадзор. В учреждения здравоохранения региона с симптомами гриппа и ОРВИ в последние семь дней обратилось 15 715 человек. Показатель заболеваемости по Омской области составил 79,44 на 10 тысяч человек, что на 3,94 % ниже эпидемического порога.

В Омске снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составило 14,31 %. Ранее в омских школах был отменён карантин.