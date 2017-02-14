Михаил Казиник 1200х90
В Омской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Общество  •  14 февраля 2017, 07:40, последнее обновление 14 февраля 2017, 09:21  •  печать

В Омской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Автор: Василий Епанчинцев

В Омской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 4 % ниже эпидемического порога.

На территории региона отмечается снижение активности гриппа по сравнению с прошлой неделей, сообщает пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на Роспотребнадзор. В учреждения здравоохранения региона с симптомами гриппа и ОРВИ в последние семь дней обратилось 15 715 человек. Показатель заболеваемости по Омской области составил 79,44 на 10 тысяч человек, что на 3,94 % ниже эпидемического порога.

В Омске снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составило 14,31 %. Ранее в омских школах был отменён карантин.

r Теги  •  #грипп #заболеваемость #эпидемия

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омском районе сгорела семейная пара  •  сегодня, 11:06
Из Омской области не выпустили 92 кг икры  •  сегодня, 08:05
Уехавший на Украину общественник шантажировал омского губернатора  •  сегодня, 07:20
Полиция арестовала омича, сбившего двух человек  •  вчера, 22:01  •   2
Владелица омского детского сада, в котором пострадал ребёнок, получила два года условно  •  вчера, 17:34  •   1
Владимир Компанейщиков отказался стать мэром Омска  •  вчера, 17:28  •   1
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон