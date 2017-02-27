Муниципальные перевозчики Омска купят тридцать ПАЗиков
Экономика  •  27 февраля 2017, 11:26, последнее обновление 27 февраля 2017, 12:14  •  печать

Муниципальные перевозчики Омска купят тридцать ПАЗиков

Автор: Екатерина Криль

Новые автобусы выйдут на маршруты, обслуживаемые ПАТП № 7 и № 8.

В текущем году два пассажирских предприятия приобретут 30 машин средней вместимости марки ПАЗ - 320412-05 на 17 посадочных мест. Ранее об этом говорил директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко, а сегодня информацию подтвердили на встрече мэра с сотрудниками городских ПАТП.

Автобусы приобретают в лизинг. Закупочные процедуры уже начались. Новые ПАЗы привлекли транспортников своей экологичностью (отвечают стандарту "Евро 4"), недорогими запчастями и экономичностью расхода горюче-смазочных материалов.

Также в 2017 году муниципальное предприятие "Электрический транспорт" планирует провести капитально-восстановительный ремонт двух троллейбусов и двух трамваев.

Добавим, что износ муниципального общественного транспорта в Омске превышает 90 %. Новые ПАЗы призваны не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но и частично заменить маршрутные такси с отменённых с начала года 27 направлений.

Теги  •  #автобус #Алексей Мартыненко #общественный транспорт

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