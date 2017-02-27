У Омского велоцентра во время уборки снега отвалилась часть крыши

Омичи недоумевают, почему открытый два с половиной года назад спортивный объект уже начал рушиться.

В социальных сетях появилась фотографии открытого два с половиной года назад велоцентра. На них можно увидеть, что у здания обрушилась часть крыши. Омичи в комментариях недоумевают, почему относительно новое сооружение уже начало разваливаться. По одной из версий, это могло произойти в результате схода снега.

- Потеплело, снег намок и начал скатываться с крыши. Там это уже не первый случай, - пишет омич Алексей Ярославцев.

В пресс-службе областного Минспорта отметили, что горожане преувеличили масштаб произошедшего. По словам чиновников, в результате чистки снега была повреждена часть сточного ограждения, которая в ближайшее время будет восстановлена.

- В минувшее воскресенье проводились работы по очистке крыши. И все работники велоцентра находились в этот момент там, - сообщила "Омск Здесь" пресс-секретарь областного министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Галина Лаврентьева. - Ничего спонтанного не произошло. Действительно, при сходе снега была повреждена часть сточного ограждения. В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас на месте находятся специалисты, которые поймут, как восстановить ограждение. Так что ситуация не такая жёсткая, как её описывают в СМИ.

Здание велоцентра, кстати, принадлежит не БУ ОО "Омский велоцентр", а областному Центру спортивной подготовки. Вероятно, за счёт этого учреждения и будет производиться ремонт ограждения.

Напомним, открытие велоцентра на улице Вавилова, 45, состоялось в 2014 году. В торжественной церемонии приняли участие первые лица города и области. Также на открытие спортивного объекта приезжал министр спорта РФ Виталий Мутко.

Омский велоцентр - здание общей площадью 9700 кв. м. В нём находится ультрасовременный велотрек, соответствующий олимпийским стандартам, и зрительские трибуны на 300 мест. На строительство спортобъекта было потрачено 734 млн руб.