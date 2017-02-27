В Омск на чемпионат по тхэквондо может приехать племянник Путина

19 марта в нашем городе стартуют чемпионат и первенство СФО и межрегиональные соревнования "Кубок Сибири" по тхэквондо. Ожидается, что старты посетит глава попечительского совета Федерации тхэквондо России, племянник президента Роман Путин.

На стадионе "Красная звезда" 19 марта состоятся чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа и межрегиональные соревнования "Кубок Сибири" по тхэквондо (МФТ). Состязания пройдут на девяти доянгах (площадках для спарринга): 4 доянга – туль, спарринг, 4 доянга – измерение силы удара и 1 доянг – спецтехника.

Как сообщает сайт "Супер Омск", спортивное мероприятие может посетить глава попечительского совета Федерации тхэквондо России, двоюродный племянник президента Владимира Путина – Роман Путин, а также председатель правления Федерации тхэквондо России Лазос Цилфидис.