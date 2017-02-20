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Омский легкоатлет выиграл золото на чемпионате России
Спорт  •  20 февраля 2017, 16:55, последнее обновление 20 февраля 2017, 16:56  •  печать

Омский легкоатлет выиграл золото на чемпионате России

Автор: Вероника Делор

Спортсмен Степан Кекин победил на соревнованиях в Смоленске.

17 февраля в Смоленске завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. Кандидат в мастера спорта и член сборной России Степан Кекин победил в многоборье.

Омич, являющийся воспитанником детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 7, набрал в сумме 5297 очков за семь выступлений. Второе место в состязаниях досталось спортсмену из Смоленска Александру Комарову, а третье - Арсению Елфимову из Ярославской области.

Отметим, омич показал результат 7,16 секунды в забеге на 60 м, прыжок в длину - 665 см, толкание ядра - 14,96 м, прыжок в высоту - 181,60 см, бег на 60 метров с барьерами - 7,97 секунды, прыжок с шестом - 440 см и забег на 1000 метров - 3.07.18 секунды.

Теги  •  #легкая атлетика #первое место #спорт #чемпионат России

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