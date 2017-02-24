Омский приют хочет поставить протезы собаке без передних лап
Общество  •  24 февраля 2017, 13:15, последнее обновление 24 февраля 2017, 13:41  •  печать

Омский приют хочет поставить протезы собаке без передних лап

Автор: Екатерина Криль

Волонтёры подобрали в микрорайоне Осташково дворняжку, лишившуюся по вине человека обеих передних лап. Сейчас ветеринары думают, чем можно помочь животному.

Собаку забрали с улицы пару дней назад. От передних лап у неё остались две культи. Пёс явно пострадал от руки человека, конечности будто отрублены. Собаку назвали Остапом и оставили в приюте "Друг".

У нас не поднялась рука усыпить пса, который подает в руки свои культи и смотрит тебе не просто в глаза, а в душу с надеждой и верой на спасение, - говорят в приюте.

Зоозащитники предполагают, что Остапу можно поставить вживляемые протезы, чтобы он получил возможность ходить. Такое лечение в стране делают только в одной клинике в Новосибирске. Подойдёт ли собаке такая операция, ветеринары определят на следующей неделе: новосибирцы приезжают в Омск на конференцию и готовы сделать рентген. А пока приют собирает средства на лечение Остапа.

Теги  •  #приют Друг #собака

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Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  24 февраля 2017, 16:03

Как же я завидую таким людям, которые посвящают себя защите и помощи животным, у них безмерно добрые сердца.

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Лена Головина  •  24 февраля 2017, 14:46

Поражает доброта волонтеров к животным, благое дело затеяли для собачки. Может можно найти хозяина собаки и наказать его за такое зверство?

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Владимир Семенов  •  24 февраля 2017, 14:14

Устремленность волонтеров может принести результат, но еще больше зависит от отношения всех нас к бездомным животным.

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