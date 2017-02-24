Омский приют хочет поставить протезы собаке без передних лап

Волонтёры подобрали в микрорайоне Осташково дворняжку, лишившуюся по вине человека обеих передних лап. Сейчас ветеринары думают, чем можно помочь животному.

Собаку забрали с улицы пару дней назад. От передних лап у неё остались две культи. Пёс явно пострадал от руки человека, конечности будто отрублены. Собаку назвали Остапом и оставили в приюте "Друг".

У нас не поднялась рука усыпить пса, который подает в руки свои культи и смотрит тебе не просто в глаза, а в душу с надеждой и верой на спасение, - говорят в приюте.

Зоозащитники предполагают, что Остапу можно поставить вживляемые протезы, чтобы он получил возможность ходить. Такое лечение в стране делают только в одной клинике в Новосибирске. Подойдёт ли собаке такая операция, ветеринары определят на следующей неделе: новосибирцы приезжают в Омск на конференцию и готовы сделать рентген. А пока приют собирает средства на лечение Остапа.