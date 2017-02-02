Когда собаки лучше докторов

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2 февраля 2017, четверг, 15:11
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Уфимец выиграл "Рождественский полумарафон-2017"
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Еврейская община Омска отмечает Хануку
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Главная ёлка Омска открылась с ледовым городком и оленями
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Омский цирк открылся ярким шоу
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Воскресенский собор превращается в храм-музей
22
Полное надувательство. Омичка надула самый большой в мире пузырь
18
В Омске прошли соревнования на собачьих упряжках
31
Дед Мороз распахнул омичам двери своей резиденции
35
Петушок, горки и лабиринт. В Омске строят крупный ледовый городок
15
Омичи строят свой Кремль - из снега и льда
31
Настоящий волшебник. Дед Мороз из Великого Устюга заехал в Омск
28
Омичи устроили мемориал жертвам хабаровских живодёрок
25
В Омске выбрали самую красивую казашку
64
Омичи открыли сезон зимних катаний
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Участники "Сибирской этники" удивляли узорами из шрифта Брайля и инея
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