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Сотрудники приюта "Друг" спасли застрявшую на заборе собаку
Общество  •  16 февраля 2017, 22:30, последнее обновление 16 февраля 2017, 23:07  •  печать

Сотрудники приюта "Друг" спасли застрявшую на заборе собаку

Автор: Роман Зубрилов

Животное несколько часов провисело на заборе. Собака не смогла выбраться самостоятельно, так как повредила тазобедренный сустав.

В Омске на заборе одного из вольеров "Сспецавтохозяйства" (организации, занимающейся отловом безнадзорных животных) застряла собака. Животное провисело между прутьев несколько часов. Волонтёры приюта "Друг", которые и заметили собаку, попытались сообщить об этом охране предприятия, однако работница отказалась идти к вольерам.

"К охране САХ подходили и говорили об этом, но охранница сказала, что в вольеры не пойдёт, а завтра придёт человек, который кормит собак, и разберётся. Мне пришлось перелезть через забор и вытащить несчастного из решётки. Пёс уже действительно не издавал ни звука, он повис на руках, как тряпочка, и даже не реагировал на боль, когда я его разворачивала и протягивала меж прутьев", - сообщила директора приюта "Друг" Татьяна Дугина.

Отметим, что в настоящий момент животное находится в приюте под наблюдением врачей-ветеринаров.

Теги  •  #Друг #собака

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