Сельские коммунальщики ночью очистят Омск от снега
Общество  •  22 февраля 2017, 17:27, последнее обновление 22 февраля 2017, 17:31  •  печать

Сельские коммунальщики ночью очистят Омск от снега

Автор: Василий Епанчинцев

На городских улицах ночью будет работать техника областных ДРСУ.

Уборку и вывоз снега возле областных объектов социальной инфраструктуры возьмут на себя сельские ДРСУ, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Такое поручение заместитель губернатора Станислав Гребенщиков дал подразделению министерства имущественных отношений.

Дорожную технику и людей на уборку снега в Омске направят ДРСУ-2, 3, 6 и ГП "ОмскАвтодор". Работы будут вестись ночью. В ночь на 22 февраля уже были очищены улицы Красный Путь и Петра Некрасова. Это позволило обеспечить безопасное движение на перекрёстке в Банковском переулке и на подходах к СибАДИ и медколледжу за Драмтеатром.

Работа по вывозу снега продолжится в ночь с 27 на 28 февраля, когда будет вывозиться снег, сваленный с городских дорог по улицам Орджоникидзе, Яковлева, Гагарина к административным зданиям.

Теги  •  #вывоз снега #Станислав Гребенщиков

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