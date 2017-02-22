Омская "Пушкинка" осталась без "Интеллекта"

ООО "Интеллект" в суде пыталось обжаловать областной закон "О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению", сообщает "Омскрегион". В течение десяти лет с 2006 года фирма арендовала подвал и цокольный этаж в библиотеке имени Пушкина площадью 1283,8 кв. м. Затем "Интеллект" захотел выкупить помещения, используя свое преимущественное право, но получил отказ.

Здание библиотеки является объектом социально-культурного назначения и приватизации не подлежит. Бывший арендатор подал иск, ссылаясь на то, что "Пушкинка" не относится к объектам, обладающим статусом объектов культурного наследия. В итоге суд поддержал решение министерства имущественных отношений.