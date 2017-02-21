В омской колонии появилась сборная осуждённых по кёрлингу

На территории ИК-3 для заключённых создали площадку для игры в кёрлинг. Конечно, она далека от олимпийских стандартов, но обитателей колонии это не смущает. Уже 20 человек решили попробовать себя в этом виде спорта, в котором, по их словам, не так всё просто, как кажется на первый взгляд.

- На самом деле это очень сложно. Нужны тренировки, навыки, чтобы научиться в совершенстве играть, - цитирует life.ru осуждённого Александра Пальмана.

Изначально заключённые играли камнями, которые были изготовлены на производственной зоне исправительного учреждения. Но сейчас в активе сборной по кёрлингу появились настоящие снаряды и щётки, а обучать их искусству игры приехал профессиональный спортсмен.

- Привезли опытного инструктора для того, чтобы ребятам показать правила игры, технику, - сообщил изданию life.ru президент Федерации кёрлинга Омской области Александр Фельдман.

В будущем руководство ИК-3 планирует предложить другим исправительным учреждениям Омской области организовать свои команды по кёрлингу, чтобы провести чемпионат.