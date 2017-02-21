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В омской колонии появилась сборная осуждённых по кёрлингу
Общество  •  21 февраля 2017, 16:40, последнее обновление 21 февраля 2017, 16:53  •  печать

В омской колонии появилась сборная осуждённых по кёрлингу

Автор: Артем Кримин

20 заключённых омской исправительной колонии № 3 решили заняться командным видом спорта - кёрлингом. 

На территории ИК-3 для заключённых создали площадку для игры в кёрлинг. Конечно, она далека от олимпийских стандартов, но обитателей колонии это не смущает. Уже 20 человек решили попробовать себя в этом виде спорта, в котором, по их словам, не так всё просто, как кажется на первый взгляд.

- На самом деле это очень сложно. Нужны тренировки, навыки, чтобы научиться в совершенстве играть, - цитирует life.ru осуждённого Александра Пальмана.

Изначально заключённые играли камнями, которые были изготовлены на производственной зоне исправительного учреждения. Но сейчас в активе сборной по кёрлингу появились настоящие снаряды и щётки, а обучать их искусству игры приехал профессиональный спортсмен.

- Привезли опытного инструктора для того, чтобы ребятам показать правила игры, технику, - сообщил изданию life.ru президент Федерации кёрлинга Омской области Александр Фельдман.

В будущем руководство ИК-3 планирует предложить другим исправительным учреждениям Омской области организовать свои команды по кёрлингу, чтобы провести чемпионат.

Теги  •  #заключённые #керлинг #колония #осужденные

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Комментарии

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Виктор Квадрант  •  21 февраля 2017, 19:09

Звучит двусмысленно: "осужденные по кёрлингу"))
А руководство колонии отважное - всё-таки как-то спокойнее, когда заключенные кроликов выращивают, а не камнями бросаются.

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Юлия Скиба  •  21 февраля 2017, 18:04

Ну что же, в колонии жизнь тоже не заканчивается. Удачи новой команде.

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